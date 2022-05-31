Противоречия Турции и НАТО по новым членам альянса объяснили

Политолог Братерский счел, что Турция затянет вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от того, удастся ли странам Северной Европы найти компромисс по курдскому вопросу с Турцией. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики (ВШЭ) Максим Братерский.

Курдский вопрос

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Турция ждет от стран-кандидатов на членство в НАТО прекращения деятельности на их территории террористических организаций, связано с курдским вопросом. Давние противоречия с этим народом принципиальны для Анкары, считает политолог.

«Уже многие десятилетия у Турции есть проблемы с курдами — временами это Рабочая партия Курдистана (РПК), временами это боевое крыло. Ситуация совершенно типичная, потому что какое-то количество курдов живет на турецкой территории, какое-то за ее пределами, соответственно, существует некое сепаратистское движение. Много раз Турция проводила военные операции, много раз курды совершали теракты и атаки, это все длится десятилетиями», — объяснил он.

Противоречия Турции и курдов Курды — это самый большой народ в мире без государства, их насчитывается около 30 миллионов. С момента создания современной Турции курдское движение отрицало пантюркизм, на котором основана идеология Мустафы Кемаля (Ататюрка). Рабочая партия Курдистана — главная организация курдов. Турция и еще около 40 стран, а также ООН признали ее террористической. С 1984 года боевики этой группировки провели серию партизанских операций против турецкой армии и военной инфраструктуры. Сами курды не считают эти действия терактами. В свою очередь, Анкара неоднократно проводила операции по зачистке курдов в сопредельных государствах.

Позиция Финляндии и Швеции

Анкара сформировала целый список условий, при выполнении которых готова обсудить вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс. Одно из них — признание Швецией и Финляндией РПК и связанных с ней структур террористическими организациями. По мнению Максима Братерского, это не укладывается в картину мира потенциальных членов военного блока.

«Финляндия и Швеция достаточно гуманитарно относятся к курдам, поддерживают их морально, предоставляют убежище для отдельных курдских лидеров, если это необходимо. Тем самым, как считает Эрдоган, они не только не борются с терроризмом, потому что в определении Турции курды — это террористы, но и потворствуют им. Эрдоган требует, чтобы Швеция и Финляндия приняли на себя жесткие юридические обязательства, что эту практику они прекратят. И только на этих условиях Эрдоган согласен разблокировать их вступление в НАТО», — сказал профессор ВШЭ.

Финляндия и Швеция этого делать не хотят, потому что, исходя из своего гуманитарного взгляда на вещи, они считают, что курды борются за самоопределение и независимость, и вообще имеют право Максим Братерский доктор политических наук

Компромисс с Эрдоганом

Сложно сказать, насколько далеко готов пойти Эрдоган, и хватит ли у него сил, чтобы заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, отметил Максим Братерский.

«Это первый на моей памяти случай, когда какая-то страна встала грудью и не пускает другую страну в НАТО. То, что он все это дело затянет, это точно. Во многом все будет зависеть от того, насколько финны и шведы будут готовы идти на компромиссы. Эрдоган показал на массе примеров, начиная с поставок С-400, что он своей позиции придерживается твердо и так легко не сдается», — напомнил политолог

Его переубедить невозможно. Это все равно, что переубедить [президента России Владимира] Путина, что Украина — не проблема. Он стоит на этом твердо, это абсолютная турецкая позиция на протяжении десятилетий Максим Братерский доктор политических наук

Уступки странам Северной Европы могут также не понравиться турецкому народу, утверждает Максим Братерский. По его мнению, возможно достижение какого-то компромисса. Финляндия и Швеция могут взять на себя какие-то обязательства, которые, с одной стороны, не обнулят полностью финско-шведскую гуманитарную политику, а с другой стороны, устроят Эрдогана.

Швеция и Финляндия, долгие годы сохранявшие военный нейтралитет, в середине мая подали заявки на вступление в НАТО. Поводом для этого они назвали начало специальной военной операции на Украине. В случае их вступления сухопутная граница России и военного блока увеличится более чем в два раза и превысит 2500 километров.

Согласно регламенту, за присоединение новых членов должны проголосовать все 30 стран альянса. Против выступает только Турция.