Турция уничтожила 15 курдских боевиков на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 15 боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 15 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

«В районах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" ликвидированы 15 террористов, готовивших нападения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

Также Эрдоган заявил, что республика не одобрит вступление в НАТО поддерживающих терроризм стран, пока он находится на посту главы государства.

19 мая Эрдоган заявил НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента Турции, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Также турецкие власти выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов признанной в стране террористической РПК и прекращение ее поддержки.