Япония отменила все ограничения на въезд россиян

Япония с 1 июня отменила карантин для туристов из России

Власти Японии со среды, 1 июня, отменили все ковидные ограничения на въезд иностранных туристов из 98 стран, в том числе из России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым протоколам, утвержденным МИД Японии, все страны мира разделены на три группы в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом — синюю, желтую и красную. В первую категорию попали страны с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой (Россия, США, большинство государств Европы и Юго-Восточной Азии), в остальные — с более высоким уровнем заболеваемости.

Туристы, прибывающие из синей группы, освобождены от предоставления сертификатов вакцинации, результатов тестирований, а также прохождения карантина.

Въезжающие из желтой категории государств путешественники — из Украины, Белоруссии, Индии, Вьетнама, Казахстана и ряда других стран — обязаны по приезде в Японию уйти на недельную самоизоляцию с возможностью досрочного прекращения при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на третий день. При этом, в случае наличия трех прививок от коронавируса вакцинами, признанными Японией, все карантинные требования отменяются.

Для отдыхающих из красной группы, в которой находятся Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания, прохождение карантина в специальном отеле является обязательным условием пребывания в стране.

Ранее, 30 мая, Япония возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Для получения разрешения на въезд соотечественникам необходимо предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания.