Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Япония отменила все ограничения на въезд россиян

Япония с 1 июня отменила карантин для туристов из России

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Власти Японии со среды, 1 июня, отменили все ковидные ограничения на въезд иностранных туристов из 98 стран, в том числе из России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым протоколам, утвержденным МИД Японии, все страны мира разделены на три группы в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом — синюю, желтую и красную. В первую категорию попали страны с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой (Россия, США, большинство государств Европы и Юго-Восточной Азии), в остальные — с более высоким уровнем заболеваемости.

Материалы по теме:
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы. Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы.Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
25 февраля 2022
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022

Туристы, прибывающие из синей группы, освобождены от предоставления сертификатов вакцинации, результатов тестирований, а также прохождения карантина.

Въезжающие из желтой категории государств путешественники — из Украины, Белоруссии, Индии, Вьетнама, Казахстана и ряда других стран — обязаны по приезде в Японию уйти на недельную самоизоляцию с возможностью досрочного прекращения при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на третий день. При этом, в случае наличия трех прививок от коронавируса вакцинами, признанными Японией, все карантинные требования отменяются.

Для отдыхающих из красной группы, в которой находятся Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания, прохождение карантина в специальном отеле является обязательным условием пребывания в стране.

Ранее, 30 мая, Япония возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Для получения разрешения на въезд соотечественникам необходимо предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» остановил поставки в Данию и Германию
Блогерша перечислила портящие образ детали
Япония отменила все ограничения на въезд россиян
Названы специалисты с высоким риском попасть под сокращение
Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым уехали в Канаду
МИД КНР заявил протест Байдену и премьеру Новой Зеландии
Российская IKEA откроет отделы возврата в магазинах
Вице-мэр Тбилиси найден мертвым
Названы пять самых распространенных схем обмана туристов в отпусках
В Кишиневе запретили гей-парад
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.