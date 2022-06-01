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Спорт

Российский биатлонист дал совет о допинге юным спортсменам

Российский биатлонист Халили посоветовал юным спортсменам отказаться от допинга

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский биатлонист Карим Халили пообщался с юными спортсменами на тему применения допинга. Об этом сообщает Sport24.

Атлет напомнил об индивидуальной ответственности каждого за собственные действия, а также дал совет в любой сложной ситуации обращаться к родителям. «Даже мама и папа не из спорта прекрасно понимают, что такое допинг», — сказал Халили.

Спортсмен также рекомендовал юным атлетам отказаться от применения запрещенных препаратов. «Ты можешь обмануть всех соперников, но себя не обманешь. Посмотришь потом на свою медаль, и тебя будет тревожить, что ты добыл ее в нечестной борьбе», — добавил Халили.

Спортсмен дебютировал в составе национальной сборной России на Кубке мира в январе 2020 года. На Играх-2022 Халили взял бронзу в эстафете. Годом ранее в той же дисциплине россиянин занял третье место на чемпионате мира.

Алексей Гусев
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