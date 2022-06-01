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Похитившую и продавшую годовалого ребенка группу преступников поймали на Дону

На Дону поймали похитителей, которые продали годовалого ребенка в Свердловскую область

Фото: СУ СК России по Ростовской области

Группу из четырех преступников, которые похитили и продали годовалого ребенка, поймали на Дону — им уже избрали меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Ростовской области.

По данным ведомства, двое мужчин и две женщины в декабре 2021 года похитили у 27-летней россиянки, жительницы поселка Углеродовский Ростовской области, ее годовалого ребенка. Затем преступники продали мальчика супружеской паре из Свердловской области.

К настоящему моменту следствие вычислило всех четверых — двое преступников проживали в Ростовской области, другие двое в той же, что и покупатели ребенка — в Свердловской. Злоумышленники задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ — «Купля-продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

Правоохранители установили и местонахождение ребенка. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по его возврату матери.

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Леонид Микуляк
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