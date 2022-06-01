Киркоров рассказал о любимых городах для гастролей

Певец Филипп Киркоров назвал южные курорты России любимыми городами для гастролей

Певец Филипп Киркоров признался, что его любимые города для гастролей по России — курортные, такие как Сочи, Анапа, Геленджик, Пятигорск, Ессентуки. Своими предпочтениями исполнитель поделился с изданием «Московский комсомолец».

Певец назвал подобные передвижения отзвуком гастрольных поездок с родителями и рассказал, что эти города напоминают ему о каникулах в Болгарии, на родине отца — Бедроса Киркорова. По словам исполнителя, три месяца лета, которые он проводил в Болгарии, были для него глотком свежего воздуха.

«Это было безумно интересно, я попадал в другой мир — то же самое, что на другую планету. Это сейчас сложно объяснить людям, они не понимают, что такое Болгария для нас в те времена. Но сам факт того, что я попадал тогда в другой мир, настолько меня заряжал: и море, и друзья, и даже картинка менялась», — поделился Киркоров. Его восхищал вид витрин болгарских магазинов и возможность достать «шмотки» известных брендов, недоступных для продажи в СССР.

Ранее в мае звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов рассказал о своем любимом городе — Екатеринбурге. Исполнитель роли Гены Букина назвал этот город своим отцом и наставником.