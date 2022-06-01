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Володин отреагировал на предложение Киссинджера по Украине

Володин заявил, что Киссинджер рассуждает прагматичнее политиков из США и Европы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который предложил Киеву пойти на территориальные уступки в переговорах в Москвой, рассуждает более прагматично и здраво, чем американские и европейские политики. Так в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на предложение Киссинджера по Украине.

Киссинджер, выступая 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

По словам Володина, Киссинджер никогда не был другом для Советского союза — он, напротив, делал все возможное, чтобы ослабить и развалить страну. Но политик ведет себя более прагматично по сравнению с современными политиками в силу своего опыта и знаний, утверждает спикер Госдумы.

Он указал на раскол американского общества и подчеркнул, что многие все больше критикуют политику Вашингтона на Украине. Политик процитировал публикации крупнейших американских СМИ, которые подтверждают его мысль о конфликте внутри Соединенных Штатов.

Киссинджер, по утверждению Володина, выступил со своим предложением по урегулированию ситуации на Украине неслучайно. Спикер Госдумы уверен, что не бывает старых и молодых политиков — есть опытные и неопытные, ответственные и безответственные.

«Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности», — подытожил Володин.

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Анастасия Шейкина
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