Володин заявил об утрате США мировой поддержки

Спикер Госдумы Володин заявил, что США утратили поддержку большинства стран мира

США утратили поддержку большинства стран мира, о чем говорят последние голосования в ООН. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Для примера он привел вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине, который проводился в Генассамблее ООН в начале марта. Тогда против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, Алжир и Пакистан.

«Численность населения этих государств составляет 4,47 миллиарда человек — 57,3 процента населения мира», — уточнил парламентарий.

Кроме того, напомнил он, в апреле против приостановки членства России Совете по правам человека ООН проголосовали 82 страны: Китай, Индия, Бразилия, Египет, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур, Кения и другие. Их население составляет 5,93 миллиарда человек, что равняется 76,2 процента населения планеты, добавил Володин.

«По этой причине Джо Байден и стремится реформировать ООН — чтобы удержать позиции США. Отчаянно желает сохранить однополярную модель, которая себя изжила», — заключил спикер Госдумы, подчеркнув, что попытки Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалились.

Ранее Вячеслав Володин поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. По его мнению, в списке стран, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций, первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничения.