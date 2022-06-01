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Лавров назвал «игрой словами» заявления Борреля о превращении ЕС в военную силу

Сергей Лавров назвал заявления Борреля о превращении ЕС в военную силу игрой словами

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «игрой словами» призывы главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля превратить организацию в серьезную военную силу. Об этом пишет РИА Новости.

«Наверное, это все игра словами, но дыма без огня не бывает», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

По словам главы российского дипведомства, в Евросоюзе долгие годы действует «агрессивное русофобское крыло», которое навязывает свою позицию странам-участницам союза, «спекулируя на принципе солидарности и принципе консенсуса». Сейчас данное крыло наращивает свою активность, а заявления Борреля при всей «неадекватности» отражают данную тенденцию, считает Лавров.

«Военизированный союз — это их идеал, причем не просто военизированный ЕС в качестве стратегически автономного игрока, ни в коем случае. Это придаток Североатлантического альянса, это впрямую не говорится, но по всем фактам можно сделать однозначный вывод, что именно это сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить Запад под непререкаемым командованием Вашингтона», — заключил министр.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине будет затяжным, а агрессивность действий российской стороны возрастет. Он призвал продолжать обеспечивать Киев средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобные призывы говорят о непрофессионализме. По словам сенатора, Боррель превратил свою должность в должность одного из ключевых советников НАТО, а альянс, в свою очередь, превратил Евросоюз в свой военный департамент.

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Варвара Кошечкина
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