Минобороны России сообщило об уничтожении батареи гаубиц М777 США на Украине

Представитель Минобороны РФ Конашенков сообщил об уничтожении гаубиц М777 США на Украине

Российскими войсками на Украине была уничтожена батарея американских гаубиц М777. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено (...) 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов», — сообщил Конашенков.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили уже 457 установок реактивных систем залпового огня и 1744 орудия полевой артиллерии и минометов.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении склада снарядов для американских гаубиц М777 на Украине.

Всего США поставили Украине 90 гаубиц М777. Поставка этих орудий является частью пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 800 миллионов долларов. Уже более 300 артиллеристов ВСУ прошли обучение по применению этих гаубиц.