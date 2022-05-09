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США начали обучать украинских военных обслуживанию американских гаубиц

США начали обучение украинских военных техобслуживанию американских гаубиц M777

Фото: U.S. Marine Corps / Reuters

США начали обучение украинских военных техническому обслуживанию американских гаубиц. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС/

Он пояснил, что уже более 300 артиллеристов ВСУ прошли обучение по применению незнакомого им вооружения. Однако лишь сегодня начались двухнедельные курсы по обслуживанию гаубиц, добавил он.

Ранее стало известно, что США решили поставить Киеву 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777. При этом бывший офицер американской разведки Скотт Риттер указал, что ВСУ не смогут воспользоваться этими орудиями, если те выйдут из строя. Он напомнил, что эта модель гаубицы нестабильна при стрельбе, а также быстро изнашивается в боевых условиях.

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Марина Совина
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