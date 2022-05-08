Экс-офицер разведки США заявил о бесполезности передаваемой ВСУ военной техники

Экс-офицер разведки США Риттер: ВСУ не смогут ремонтировать американскую военную технику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обслуживать и ремонтировать переданную США военную технику, поэтому она будет бесполезна, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер (Scott Ritter), пишет RT.

Автор сослался на решение президента США Джо Байдена передать Киеву военную помощь на сумму 33 миллиарда долларов. Американская сторона хочет отдать украинским военным тяжелое вооружение — в частности, гаубицы и бронемашины. Риттер вспомнил утверждение американского генерала Омара Брэдли (Omar Bradley), который указывал на говорящих о стратегии любителях и предпочитающих логистику профессионалах.

«Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости», — напомнил экс-разведчик.

Он объяснил, что ВСУ не смогут воспользоваться американским оружием, если оно выйдет из строя. Военный перечислил слабые стороны одного из видов вооружения, которое поступит украинской армии — 155-миллиметровой буксируемой гаубицы M777. Риттер напомнил, что она нестабильна при стрельбе, а также быстро изнашивается в боевых условиях.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины.