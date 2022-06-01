Еще в одном российском регионе отменили обязательное ношение масок

Глава Башкирии Хабиров отменил обязательное ношение медицинских масок в регионе

Еще в одном российском регионе — Башкирии — отменили обязательное ношение медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса», — говорится в сообщении на сайте.

Внесенные изменения предполагают перевод обязательного масочного режима в рекомендательный. Средства индивидуальной защиты рекомендуется использовать в местах скопления людей гражданам старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания.

Кроме того, в регионе отменили требование для работодателей, предполагающее обязательную проверку температуры при входе в помещение.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории республики с 6 июня будет отменено обязательное ношение медицинских масок. По его словам, это стало возможным после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Также коронавирусные ограничения полностью сняли еще в одном российском регионе — Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров уточнил, что ослабить эпидемиологические меры позволила стабилизировавшаяся ситуация с COVID-19.