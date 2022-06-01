Китай заинтересовался российской мегатрассой

Зампред правления «Автодора» заявил, что Китай заинтересовался мегатрассой «Меридиан»

Первый зампред правления по инвестиционной политике госкомпании «Автодор» Игорь Коваль заявил, что китайские компании выразили заинтересованность в проекте строительства российской мегатрассы «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, как мне известно, различные механизмы межправкредита в этом отношении», — отметил Коваль. По его словам, на данный момент разрабатывается комплексное технико-экономическое обоснование проекта и оценивается стоимость строительства и монтажа. Вместе с китайским партнерами ведется оценка трафик-моделирования с учетом объема груза. Результаты работ должны представить в третьем квартале 2022 года.

Зампред также уточнил, что изначально в рамках проекта обсуждалось строительство коридора из Европы в Западный Китай, однако ситуация изменилась. «Сегодня в Европу и оттуда вести смысла нет, поэтому сейчас рассматриваем другие варианты прохождения этой трассы», — заявил Коваль.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возобновлении активных работ над проектом новой мегатрассы «Меридиан» в ноябре 2021 года. Автодорога должна связать Европу и Китай через Россию и Казахстан. О строительстве мегатрассы стало известно в 2019 году.