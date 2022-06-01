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Спорт

Месси завоевал 40-й трофей в карьере

Лионель Месси выиграл «Финалиссиму» со сборной Аргентины, трофей стал 40-м в его карьере

Фото: DAVID KLEIN / Reuters

Сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 3:0 в финале «Финалиссимы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе аргентинцев отличились Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

Для аргентинца трофей стал 40-м в профессиональной карьере. В составе «Барселоны» он десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза завоевывал кубок Лиги чемпионов, восьем раз — Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании. Трижды Месси выигрывал клубный чемпионат мира и столько же раз Суперкубок Европы. В составе ПСЖ аргентинец стал чемпионом Франции.

Вместе с национальной командой Месси выигрывал Кубок Америки, Олимпиаду, а также молодежный чемпионат мира. Таким образом, он обошел бывшего партнера по «Барселоне» Андреса Иньесту, на счету которого 39 трофеев. Самым титулованным футболистом остается другой экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес.

Николай Костюков
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