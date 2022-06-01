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Звезда сериала «Кухня» опроверг слухи о своей госпитализации

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

64-летний народный артист России, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации в одну из столичных клиник. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ написали, что артист проходит обследование в одном из московских кардиоцентров. Сообщалось, что в ближайшее время врачи клиники должны будут принять решение об оперировании Назарова. О том, с какой именно проблемой актер обратился в больницу, не уточнялось.

Назаров поспешил опровергнуть эту информацию, заявив о том, что он не нуждается в госпитализации, так как чувствует себя «замечательно». «Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни», — заявил Назаров журналистам.

Осенью 2018 года Дмитрий Назаров сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте на Варшавском шоссе в Москве. После ДТП Назаров вызвал пострадавшему, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, скорую помощь.

Дмитрий Назаров — российский актер театра и кино, в фильмографии которого более 40 проектов. Наибольшую популярность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в комедийном сериале «Кухня». Артист также снимался в таких фильмах, как «Тобол», «Дикая Лига», «Ладога» и многих других.

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Анастасия Астахова
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