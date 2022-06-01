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На российской нефтебазе произошел взрыв

Три человека пострадали при взрыве резервуара на нефтебазе в Башкирии

Фото: МЧС России

На нефтебазе в Башкирии взорвался резервуар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Согласно данным ведомства, сведения о хлопке газовоздушной смеси в пустом резервуаре на объекте нефтебазы в селе Железнодорожный Белорецкого района поступили днем в среду, 1 июня.

По предварительным данным, в результате пострадали трое мужчин, а также произошла деформация резервуара.

Отмечается, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия. На месте проводятся аварийно-спасательные работы.

25 апреля крупный пожар произошел около нефтебазы «Дружба» в Брянске. Как рассказали очевидцы, до начала возгорания они слышали взрывы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, никто не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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