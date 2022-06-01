Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина развелся с перекормившей его лапшой быстрого приготовления женой

India TV News: мужчина устал питаться лапшой быстрого приготовления и развелся с женой

Фото: Pranav Kumar Jain / Unsplash

Житель индийского города Майсур, штат Карнатака, устал питаться на завтрак, обед и ужин лапшой быстрого приготовления и развелся с перекормившей его данным блюдом женой. Об этом сообщает India TV News.

Мужчина подал в суд на жену и потребовал развода, в качестве причины указав тот факт, что супруга кормит его исключительно лапшой быстрого приготовления. В своем иске он заявил: «Моя жена не умеет готовить ничего, кроме лапши быстрого приготовления. Когда она ходит в продуктовые магазины, то приносит оттуда только лапшу».

Заслушав аргументы обеих сторон, суд одобрил развод по обоюдному согласию.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Судья М. Л. Радхунат отметил, что ему известны случаи, когда люди разводились на следующий день после свадьбы. Причинами расторжения брака, в частности, становилось то, что один из партнеров не разговаривал с другим, ставил соль не с той стороны тарелки, выбрал на свадьбу наряд неправильного цвета или не проводил достаточно времени с женой.

Ранее сообщалось, что в Багдаде мужчина расторг брак с возлюбленной во время свадьбы. Причиной развода стала песня сирийской певицы Ламис Кан Mesaytara («Я доминирую»), которую женщина исполнила новоиспеченному мужу во время свадебной церемонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО заметили у Змеиного
Умер журналист РИА Новости Олег Алентьев
Подпавший под санкции российский миллиардер спрятал 118-метровую яхту в ОАЭ
Оценена перспектива торговли России с Китаем
Миру предрекли беспрецедентную угрозу
Бэйл объявил об уходе из «Реала»
Экс-помощника Кадырова назвали кандидатом в замглавы МЧС
Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку «сепаратистов» Тайваня
Россиянин похитил бывшую жену и держал ее в курятнике
Названы любимые продукты самой старой в мире спортсменки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.