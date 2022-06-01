Токаев высказался о возможности обнулить президентские сроки

Президент Казахстана Токаев заявил, что не планирует обнулять сроки своих полномочий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности обнулить сроки своих полномочий на посту главы государства и заверил, что не планирует этого делать. Его цитирует ТАСС.

По его словам, предложенным им референдум станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в стране. Программа политической модернизации государства, отметил Токаев, очень масштабна, но главным образом она сфокусируется на защите прав и свобод граждан, их участии в управлении государством, а также повышении прозрачности и эффективности работы власти.

29 апреля Токаев заявил о готовящемся референдуме по поправкам в конституцию Казахстана, которые, по словам главы государства, укрепят курс на демократизацию власти. Он состоится 5 июня.

Как сообщили в МИД Казахстана, США поддерживают реформы, которые проводит Токаев.