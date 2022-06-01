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В Литве признали невозможность помешать России продавать нефть третьим странам

Глава Литвы Науседа: у Запада нет возможности помешать РФ продавать нефть третьим странам
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что у западных государств нет возможности помешать России продавать нефть третьим странам, в связи с чем Москва, несмотря на санкции Евросоюза, без особых проблем продолжит это делать и получать прибыль, сообщает ТАСС.

«Мы не можем преградить [России] путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам», — заявил глава государства.

По его словам, доходы РФ в связи с введенными Западом ограничениями должны были сократиться, однако этого не происходит из-за роста цен, поэтому санкции не имеют столь большого значения, как рассчитывалось. Однако он подчеркнул, что такая ситуация не будет продолжаться вечно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. При этом он отметил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.

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Марина Совина
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