Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Самый первый iPad Pro признали устаревшим

Apple признала устаревшими первый iPad Pro, iPhone 4s, Apple TV HD и iPhone 6s

Фото: Marek Levák / Unsplash

Apple переместила в список раритетных устройств несколько популярных ранее гаджетов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как стало известно журналистам медиа, американская компания признала устаревшими пять устройств — три смартфона, планшет и телеприставку. К раритетным девайсам Apple относят аппараты, с момента снятия с продаж которых прошло пять или более лет.

В список подобных гаджетов вошел iPad Pro — первый продвинутый планшет бренда, который был выпущен в 2015 году. Также в нем оказался iPhone 4s, который появился в 2011 году и оказался первым аппаратом Apple, который получил поддержку голосового ассистента Siri.

Также специалисты компании добавили в список устаревших устройств телеприставку Apple TV HD и смартфоны iPhone 6s и 6s Plus. Уточняется, что все девайсы будут признаны раритетными в июне.

Ранее журналисты издание Appleinsider рассказали, что Apple признала устаревшими iPad Air 2 и iPad mini 2. Представленный в 2014 году iPad Air 2 был примечателен тем, что оказался первым планшетом бренда с дактилоскопическим сенсором Touch ID.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Путин предложил увеличить размер выплат удостоенным ордена «Родительская слава»
Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии
TikTok восстановил аккаунт RT DE
Стало известно наказание для 107 мигрантов за драку на московской стройке
NYT рассказала об уроках медитации для бойцов теробороны на Украине
Учительница назвала исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов интеллектуалами
Парикмахер назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года
Самый первый iPad Pro признали устаревшим
Тела двух отравившихся газом родственников нашли в подмосковной квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.