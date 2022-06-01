Самый первый iPad Pro признали устаревшим

Apple признала устаревшими первый iPad Pro, iPhone 4s, Apple TV HD и iPhone 6s

Apple переместила в список раритетных устройств несколько популярных ранее гаджетов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как стало известно журналистам медиа, американская компания признала устаревшими пять устройств — три смартфона, планшет и телеприставку. К раритетным девайсам Apple относят аппараты, с момента снятия с продаж которых прошло пять или более лет.

В список подобных гаджетов вошел iPad Pro — первый продвинутый планшет бренда, который был выпущен в 2015 году. Также в нем оказался iPhone 4s, который появился в 2011 году и оказался первым аппаратом Apple, который получил поддержку голосового ассистента Siri.

Также специалисты компании добавили в список устаревших устройств телеприставку Apple TV HD и смартфоны iPhone 6s и 6s Plus. Уточняется, что все девайсы будут признаны раритетными в июне.

Ранее журналисты издание Appleinsider рассказали, что Apple признала устаревшими iPad Air 2 и iPad mini 2. Представленный в 2014 году iPad Air 2 был примечателен тем, что оказался первым планшетом бренда с дактилоскопическим сенсором Touch ID.