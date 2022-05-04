Популярные планшеты Apple признали устаревшими

Apple признала планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2 устаревшими

Компания Apple переместила два планшета iPad в список устаревших продуктов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа отметили, что американская компания признала устаревшими iPad Air 2 и iPad mini 2. К устаревшим устройствами Apple относят девайсы, с момента снятия с продаж которых прошло пять или более лет. По словам специалистов, это означает, что авторизованные сервисные центры компании могут отказать в ремонте данных планшетов, если необходимых запчастей на складе не окажется в наличии.

Авторы материала обратили внимание, что представленный в 2014 году iPad Air 2 был примечателен тем, что оказался первым планшетом бренда с дактилоскопическим сенсором Touch ID. Аппарат оказался вторым подобным девайсом в линейке Apple — после выпущенного осенью 2013 года iPhone 5s. Популярный в 2013 году iPad mini 2 был первым компактным планшетом, который получил Retina-дисплей. Также устройство вышло с улучшенной HD-камерой FaceTime.

В конце февраля источники Bloomberg сообщили, что Apple Watch 3 — самые доступные смарт-часы Apple — будут признаны устаревшими. Устройство окажется в списке раритетных девайсов после анонса Apple Watch 8.