Исключение России из нефтяной сделки ОПЕК+ опровергли

Источники Reuters из ОПЕК+ опровергли факт обсуждения исключения России из нефтяной сделки

Четыре источника из ОПЕК+ в беседе с Reuters опровергли факт обсуждения исключения России из нефтяной сделки на заседании Объединенного технического комитета организации.

Газета Wall Street Journal ранее заявила, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции «подрывают способность России производить больше нефти».

«Никаких дискуссий об исключении России не было», — сказал один из источников, добавив, что таких переговоров не было и вне заседания. Шесть других делегатов ОПЕК+ подтвердили, что идея не обсуждается организацией.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что принципы взаимодействия в рамках формата ОПЕК+ сохраняют свою актуальность. 31 мая министр встретился с саудовским коллегой, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, и они оба высоко оценили уровень сотрудничества внутри ОПЕК+, сообщило российское ведомство.

