Россию задумали исключить из нефтяной сделки ОПЕК

WSJ: ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки членства России в нефтяной сделке

Некоторые страны — члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов организации.

Как пишет издание, ряд государств — членов ОПЕК задумались об этой идее на фоне введения антироссийских санкций и согласования Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти. Там видят, что «западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». По прогнозам, которые приводит издание, добыча нефти в России в результате санкций к концу 2022 года может упасть на восемь процентов.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, ОПЕК+ на ближайшем заседании 2 июня собирается одобрить повышение добычи нефти на 430 тысяч баррелей в сутки для июля. Члены делегации указали на то, что мировые уровни спроса и предложения нефти остаются стабильными, серьезных сбоев в российском экспорте пока не наблюдается, поэтому от нефтяного альянса не требуется экстренных действий.

Шестой пакет санкций ЕС

Во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Кроме того, в шестой санкционный пакет войдут и другие меры, такие как запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Вместе с тем Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России. Запрет на закупку нефтепродуктов также отложили, на восемь месяцев. Отмечается, что эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

При этом дата вступления шестого пакета санкций в отношении России в силу, что станет началом отсчета отсрочки, пока неизвестна. По подсчетам Bloomberg, Россия недополучит порядка 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго ЕС.

22 миллиарда долларов может недополучить Россия из-за эмбарго Евросоюза

Запрет для третьих стран

Кроме того, Евросоюз хочет запретить третьим странам заключать контракты с Россией на приобретение нефти. Как рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в последнее время в Варшаве и странах ЕС «громко говорят о так называемых вторичных санкциях».

Моравецкий отметил, что такие ограничения вводятся против России, «чтобы нефть не могла продаваться в третьи страны», которые не включены в состав Европейского союза.

Вместе с тем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал невозможность запретить не входящим в сообщество государствам покупать нефть из России. Одновременно он выразил надежду, что РФ теперь придется продавать сырье с большой скидкой для поиска новых клиентов.

Ответ России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия найдет других импортеров своей нефти.

В свою очередь, глава Минэнерго Александр Новак еще 9 мая говорил, что Россия планирует развернуть поставки своей нефти на Восток, не назвав при этом конкретные страны. Он отметил, что подобные коммерческие вопросы решают сами компании.

Российские нефтяные компании в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион Александр Новак Глава Минэнерго России