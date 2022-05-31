ЕС захотел запретить третьим странам приобретать нефть у России

Премьер Польши Моравецкий: ЕС захотел запретить третьим странам покупать российскую нефть

Европейский союз (ЕС) захотел запретить третьим странам заключать контракты с Россией на приобретение нефти. Об этом во вторник, 31 мая, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Он объяснил, что в последнее время Польша и страны ЕС «громко говорят о так называемых вторичных санкциях». Моравецкий отметил, что такие ограничения вводятся против России, «чтобы нефть не могла продаваться в третьи страны», которые не включены в состав Европейского союза.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции рассказал, что Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента до конца 2022 года. «Этот новый пакет санкций против РФ — исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее», — заявил Макрон.

По итогам саммита ЕС в Брюсселе во вторник, 31 мая, лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Тем не менее Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России.

Также президент Хорватии Зоран Миланович призвал ввести эмбарго на российский газ. Он отметил, что санкции ЕС против России не работают и только заставят улыбнуться российского лидера.