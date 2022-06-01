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Реаниматолог предупредил об особенной боли при инфаркте

Врач Гапонов рассказал, что боль при инфаркте можно вычислить по страху смерти

Фото: RODNAE Productions / Pexels

Боль при инфаркте миокарда сопровождается специфическим страхом, рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Симптомы потенциально смертельного состояния он описал в беседе с News.ru.

По словам Гапонова, такая боль может отдавать в руку, чаще левую, спину, нижнюю челюсть. Кроме того, добавил врач, говорить об инфаркте может и боль за грудиной. «Как будто что-то сдавило грудную клетку или что-то тяжелое на нее положили», — предупредил он об особенной боли.

Боль при инфаркте миокарда, рассказал врач, можно вычислить по появившемуся страху смерти. В этом случае, продолжает он, необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить себе максимальный комфорт. «В случае если пациент не испытывал таких ощущений ранее — обязательно вызвать скорую помощь. Если больной страдает стенокардией, для него такой болевой синдром может быть привычен, и тогда, скорее всего, он имеет с собой лекарства для купирования болей», — подчеркнул Гапонов.

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Кардиолог также указал на то, что прогноз в случае инфаркта миокарда зависит от того, насколько большим будет первоначальный очаг, а также от того, насколько вовремя началось лечение. При своевременно оказанной помощи, добавил он, пациента ждет полное восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Ранее кардиолог Анна Кореневич заявила, что холестериновые бляшки не могут полностью рассасываться, однако есть способ их уменьшить. Врач предупредила, что они могут стать причиной инфаркта или инсульта.

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Александра Лисица
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