Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Найденная в пустующем доме картина ушла с молотка за 20 миллионов рублей

Maidenhead Advertiser: в пустующем доме в Лондоне нашли картину за 20 миллионов рублей

Кадр: Dawsons Auctioneers / YouTube

Картина, найденная при оценке имущества в выставленном на продажу доме в Великобритании, ушла с молотка за 255 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей). Об этом сообщает Maidenhead Advertiser.

Полотно заметила оценщица Шивон Тиррелл во время подготовки пустующего дома в Лондоне к продаже. На картине, которая висела над кроватью в одной из спален, были изображены Мадонна с младенцем в сопровождении ангелов на фоне пасторального пейзажа. «Я не специалист по живописи, но сразу поняла, что это нечто серьезное», — рассказала она.

Выяснилось, что картина принадлежит кисти художника итальянского Возрождения Филиппино Липпи. Ее владелицей была 92-летняя женщина, которая сейчас живет в доме престарелых. Как рассказали ее родственники, они ничего не знали о ценности полотна, которое британка унаследовала от отца более 30 лет назад.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Владельцы дома выставили полотно на онлайн-аукцион Dawsons Auctioneers. «У нас было более 20 участников, но, когда цена перевалила за 100 тысяч фунтов, остались только двое», — рассказал аукционист Питер Мейсон. В итоге работа Липпи досталась покупателю из Великобритании. Вырученные средства пойдут на оплату услуг дома престарелых, где сейчас проживает бывшая владелица полотна.

Ранее сообщалось, что садовая статуя, 20 лет стоявшая около дома британской пары, оказалась утерянным шедевром работы итальянского скульптора Антонио Кановы. По мнению экспертов, скульптура может стоить несколько миллионов фунтов стерлингов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Венгрия попросила ЕС исключить патриарха Кирилла из санкционного списка
Раскрыт новый способ мошенничества в мессенджерах
Бывший футболист ЦСКА умер в 46 лет
США высказали предположение о возможной длительности конфликта на Украине
Найденная в пустующем доме картина ушла с молотка за 20 миллионов рублей
Названы самые подешевевшие авианаправления для летнего отдыха в России
Российский посол опоздал на выступление в СБ ООН из-за задержки выдачи визы США
Украина и Польша начнут вместе производить оружие
Иммунолог назвал последствия снятия ковидных ограничений
У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус после многомиллионной взятки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.