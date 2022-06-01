Найденная в пустующем доме картина ушла с молотка за 20 миллионов рублей

Maidenhead Advertiser: в пустующем доме в Лондоне нашли картину за 20 миллионов рублей

Картина, найденная при оценке имущества в выставленном на продажу доме в Великобритании, ушла с молотка за 255 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей). Об этом сообщает Maidenhead Advertiser.

Полотно заметила оценщица Шивон Тиррелл во время подготовки пустующего дома в Лондоне к продаже. На картине, которая висела над кроватью в одной из спален, были изображены Мадонна с младенцем в сопровождении ангелов на фоне пасторального пейзажа. «Я не специалист по живописи, но сразу поняла, что это нечто серьезное», — рассказала она.

Выяснилось, что картина принадлежит кисти художника итальянского Возрождения Филиппино Липпи. Ее владелицей была 92-летняя женщина, которая сейчас живет в доме престарелых. Как рассказали ее родственники, они ничего не знали о ценности полотна, которое британка унаследовала от отца более 30 лет назад.

Владельцы дома выставили полотно на онлайн-аукцион Dawsons Auctioneers. «У нас было более 20 участников, но, когда цена перевалила за 100 тысяч фунтов, остались только двое», — рассказал аукционист Питер Мейсон. В итоге работа Липпи досталась покупателю из Великобритании. Вырученные средства пойдут на оплату услуг дома престарелых, где сейчас проживает бывшая владелица полотна.

Ранее сообщалось, что садовая статуя, 20 лет стоявшая около дома британской пары, оказалась утерянным шедевром работы итальянского скульптора Антонио Кановы. По мнению экспертов, скульптура может стоить несколько миллионов фунтов стерлингов.