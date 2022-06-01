Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Песков рассказал о доработке обновленной концепции внешней политики России

Песков сообщил о проработке обновленной редакции Концепции внешней политики России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Проработка обновленной редакции Концепции внешней политики России продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов Песков отметил, что документ продолжает дорабатываться, концепция будет рассмотрена после проработки.

Создание новой концепции внешней политики анонсировал президент России Владимир Путин в конце января. По его словам, проект относится к категории документов стратегического планирования.

В мае официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка обновленной версии Концепции ведется в активной фазе. Эта работа является плодом коллективной деятельности, а не спущенным «сверху» решением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Двое россиян умерли от редкой инфекции после укуса клеща
Любови Соболь утвердили полгода колонии
Московские аэропорты задумали открыть duty free на внутренних рейсах
Опубликовано видео с жалующимися на приказы командования морпехами ВСУ
В Центре имени Гамалеи объяснили случаи смерти людей от оспы обезьян
Создан эффективный улавливатель углекислого газа для борьбы с потеплением
Суд в Белоруссии оставил в силе приговор Сергею Тихановскому
Один из старейших священников Донецка погиб под обстрелом в Донбассе
Греция захотела отправить Украине ненужные полувековые БМП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.