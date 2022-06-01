Песков рассказал о доработке обновленной концепции внешней политики России

Песков сообщил о проработке обновленной редакции Концепции внешней политики России

Проработка обновленной редакции Концепции внешней политики России продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов Песков отметил, что документ продолжает дорабатываться, концепция будет рассмотрена после проработки.

Создание новой концепции внешней политики анонсировал президент России Владимир Путин в конце января. По его словам, проект относится к категории документов стратегического планирования.

В мае официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка обновленной версии Концепции ведется в активной фазе. Эта работа является плодом коллективной деятельности, а не спущенным «сверху» решением.