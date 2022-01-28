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Путин анонсировал новую концепцию внешней политики России

Путин: МИД подготовил новую концепцию внешней политики России с учетом изменений ситуации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Reuters

МИД России подготовил новую концепцию внешней политики страны с учетом изменений, которые произошли в международных отношениях за последние пять лет. Соответствующий документ анонсировал российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости в пятницу, 28 января.

По словам главы государства, указанный проект относится к категории документов стратегического планирования.

«МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — пояснил Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Другие подробности он не привел.

В апреле 2021 года президент, выступая с посланием к Федеральному собранию, раскрыл основной смысл и содержание внешней политики России. По его мнению, они сводятся к обеспечению мира и безопасности для граждан страны. Он также подчеркнул, что Россия готова защищать свои интересы в рамках международного права, как это делают и другие страны.

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Варвара Кошечкина
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