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Захарова рассказала о разработке новой концепции внешней политики России

Захарова заявила, что обновленная концепция внешней политики России находится в разработке

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Подготовка обновленной версии Концепции внешней политики России ведется в активной фазе, эта работа является плодом коллективной деятельности, а не спущенным «сверху» решением. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Обновленная концепция сейчас только находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране, является плодом коллективных усилий: аналитических, научных и так далее», — заверила дипломат.

Ранее создание новой концепции внешней политики анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, проект относится к категории документов стратегического планирования. «МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — подчеркнул российский лидер.

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Дмитрий Сотак
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