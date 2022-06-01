Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ после авиаудара на севере Харьковской области

Военкор Поддубный сообщил о больших потерях ВСУ на севере Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли максимальные потери на севере Харьковской области с того момента, когда российские войска на ряде участков этого направления отошли к границе РФ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По словам Поддубного, украинские военные были уничтожены ударами с воздуха в районе населенного пункта Циркуны. Кроме того, была подавлена военная активность ВСУ в районе селения Шестаково. В этом квадрате, уточняет военкор, украинские подразделения передвигались по одной из дорог в направлении Печенежского водохранилища, по которому на сегодняшний день проходит линия соприкосновения.

По данным военкора, за несколько часов ВСУ потеряли убитыми на севере Харьковщины не менее 90 человек.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ВСУ не проводят контрнаступления на харьковском направлении, а делают прорывы силами диверсионно-разведывательных групп. Большинство боев при этом проходит в так называемой серой зоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
Дерматолог дала советы по спасению бледной кожи от ожогов летом
Украина получила устаревшие танки из Польши
Полицейские оштрафовали начальника из ГИБДД за тонировку машины на 500 рублей
Мать двоих детей собралась в отпуск без мужа и нарвалась на осуждение в сети
Россиянам рассказали о возможности самого выгодного отдыха
Германия и Нидерланды договорились добывать газ вместе
Психолог назвала лучший цвет обоев для детской
Оценена вероятность выдачи Чубайса по запросу России
Россияне назвали лучший способ защитить детей от угрозы в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.