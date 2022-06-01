Стало известно о потерях ВСУ после авиаудара на севере Харьковской области

Военкор Поддубный сообщил о больших потерях ВСУ на севере Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли максимальные потери на севере Харьковской области с того момента, когда российские войска на ряде участков этого направления отошли к границе РФ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По словам Поддубного, украинские военные были уничтожены ударами с воздуха в районе населенного пункта Циркуны. Кроме того, была подавлена военная активность ВСУ в районе селения Шестаково. В этом квадрате, уточняет военкор, украинские подразделения передвигались по одной из дорог в направлении Печенежского водохранилища, по которому на сегодняшний день проходит линия соприкосновения.

По данным военкора, за несколько часов ВСУ потеряли убитыми на севере Харьковщины не менее 90 человек.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ВСУ не проводят контрнаступления на харьковском направлении, а делают прорывы силами диверсионно-разведывательных групп. Большинство боев при этом проходит в так называемой серой зоне.