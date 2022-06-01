В России сократился выбор бытовой химии

NielsenIQ: ассортимент бытовой химии и уходовых средств в России сократился на 23 процента

Весной 2022 года выбор бытовой химии и средств для персонального ухода в российских магазинах сократился. Аналитики оценивают снижение ассортимента в 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют результаты исследования NielsenIQ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В период с 21 марта по 1 мая количество товарных позиций стирального порошка снизилось почти на 33 процента в годовом выражении. Аналитики также отметили значительное сужение выбора персональных средств гигиены (минус 31,8 процента), средств для лица, средств для мытья посуды и уборки, шампуней и кондиционеров для белья и волос.

Кроме того, было зафиксировано сокращение ассортимента туалетной бумаги и мыла — товарных позиций стало меньше на 13,9 и 18,9 процента соответственно. Тем не менее в некоторых категориях ассортимент расширился — среди них в лидеры выбились энергетики, алкогольные коктейли и джин.

В условиях введенных антироссийских санкций на фоне специальной военной операции на Украине многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности и поставок или вовсе покинули российский рынок. Среди тех, кто на время прекратил поставки, оказались концерн по производству товаров бытовой химии Unilever и производитель средств личной гигиены Johnson & Johnson. О прекращении бизнеса в России объявил немецкий концерн Henkel — марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент» и другие.

На изменения пошла и компания Procter & Gamble — производитель средств для стирки Tide, Ariel и «Миф», прокладок Always, Naturella и Discreet, подгузников Pampers, тампонов Tampax, кондиционеров для белья Lenor, средств для волос Head & Shoulders и Pantene, а также средств для уборки Mr. Proper. Теперь поставщик планирует продавать в России только товары первой необходимости.