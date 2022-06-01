Нидерланды заявили о продолжающихся поставках российского газа

В Нидерландах сообщили, что продолжают импортировать российский газ

В Нидерланды продолжает поступать российский газ после того, как «Газпром» остановил поставку топлива местной GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Несколько энергетических компаний продолжают его импортировать как прямо, так и косвенно. Например, российский газ идет в страну через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.

Ранее, 31 мая, «Газпром» заявил, что полностью остановил поставку газа GasTerra, потому что не получил платеж за поставки в апреле по новой схеме. Ранее компания сказала, что не станет оплачивать российский газ рублями, потому что боится рисков нарушения санкций. Также она опасается «значительных финансовых и операционных рисков», связанных с предлагаемой Москвой платежной схемой.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.