Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Появились новые данные об израильском гражданстве Михаила Прохорова

В сети опубликовали новые данные о гражданстве Израиля российского миллиардера Прохорова

Фото: mihailprohorov.ru / Globallookpress.com

В сети появились сведения, подтверждающие информацию о получении российским миллиардером Михаилом Прохоровым гражданства Израиля. Об этом пишет Starhit.

Согласно опубликованным данным, олигарх стал израильским гражданином еще в конце марта — новый паспорт позволяет владельцу совершать безвизовые поездки по всему миру. В издании отметили, что Прохоров имеет еврейские корни по материнской линии.

О том, что предприниматель получил еще одно гражданство, стало известно в начале апреля. По данным местных СМИ, миллиардер прилетел в Израиль из Швейцарии на личном самолете и сразу же подал соответствующие документы. Впоследствии пресс-служба бизнесмена опровергла опубликованные сведения. Представитель Прохорова указал, что тот действительно прилетал в Израиль, но для медицинского обследования.

Миллиардер, по данным Bloomberg Billionaires Index, занимает 12-е место в списке богатейших людей России с состоянием 13,8 миллиарда долларов. В отличие от многих российских бизнесменов, он не попал под санкции США, введенные в связи с событиями на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Венгрия попросила ЕС исключить патриарха Кирилла из санкционного списка
Лавров объяснил срыв поставок зерна
Концерт ДДТ в Москве перенесли
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль
Врач назвала провоцирующий голод популярный диетический перекус
В Крыму отменили обязательное ношение медицинских масок
В России предложили включить в ЕГЭ новый предмет
Трое туристов из Турции осквернили Вечный огонь и пошли под суд
Появились новые данные об израильском гражданстве Михаила Прохорова
Следователи нарисовали портрет типичной жертвы педофила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.