Появились новые данные об израильском гражданстве Михаила Прохорова

В сети опубликовали новые данные о гражданстве Израиля российского миллиардера Прохорова

В сети появились сведения, подтверждающие информацию о получении российским миллиардером Михаилом Прохоровым гражданства Израиля. Об этом пишет Starhit.

Согласно опубликованным данным, олигарх стал израильским гражданином еще в конце марта — новый паспорт позволяет владельцу совершать безвизовые поездки по всему миру. В издании отметили, что Прохоров имеет еврейские корни по материнской линии.

О том, что предприниматель получил еще одно гражданство, стало известно в начале апреля. По данным местных СМИ, миллиардер прилетел в Израиль из Швейцарии на личном самолете и сразу же подал соответствующие документы. Впоследствии пресс-служба бизнесмена опровергла опубликованные сведения. Представитель Прохорова указал, что тот действительно прилетал в Израиль, но для медицинского обследования.

Миллиардер, по данным Bloomberg Billionaires Index, занимает 12-е место в списке богатейших людей России с состоянием 13,8 миллиарда долларов. В отличие от многих российских бизнесменов, он не попал под санкции США, введенные в связи с событиями на Украине.