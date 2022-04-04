Представитель Прохорова опроверг получение миллиардером израильского паспорта

Пресс-служба миллиардера Михаила Прохорова опровергла получение им гражданства Израиля

Российский миллиардер Михаил Прохоров не получал гражданство Израиля, сведения об этом не соответствуют действительности. С таким опровержением информации, опубликованной в израильских СМИ, выступила пресс-служба бизнесмена, сообщает РБК.

Представитель Прохорова указал, что тот действительно прилетел в Израиль, но для медицинского обследования. Где в настоящее время находится миллиардер, не уточняется.

Ранее местное издание Ynet со ссылкой на свои источники сообщило, что Прохоров сумел доказать право на репатриацию с помощью своей бабушки по материнской линии, еврейки по национальности.