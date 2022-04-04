Российский олигарх получил гражданство Израиля

The Times of Israel: российский миллиардер Прохоров получил израильское гражданство

Бывший кандидат в президенты России, миллиардер Михаил Прохоров успешно получил израильское гражданство в соответствии с законом о репатриации. Об этом сообщает The Times of Isarael.

Миллиардер прилетел в страну несколько дней назад из Швейцарии на личном самолете и сразу же подал документы. Прохоров указал, что его бабушка по материнской линии была еврейкой.

По данным Bloomberg Billionaires Index, в настоящее время Прохоров занимает 12 место в списке богатейших людей России с состоянием 13,8 миллиарда долларов. В отличие от многих российских бизнесменов он не попал под санкции США, введенные в связи с военными действиями России на Украине, и его активы не были заблокированы.