В Совфеде назвали последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Сенатор Пушков: эмбарго ЕС на российскую нефть не учитывает интересы экономики Европы

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя согласование лидерами стран Евросоюза (ЕС) шестого пакета антироссийских санкций, предусматривающего, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России, назвал его последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, Евросоюз будет уходить от поставок российской нефти, «даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности». При этом, считает Пушков, решение блока не учитывает интересы европейской экономики, эти интересы стали «жертвой жесткой политической установки».

«С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги», — добавил Пушков.

Во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Вместе с тем Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России. Запрет на закупку нефтепродуктов также отложили, на восемь месяцев. Отмечается, что эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.