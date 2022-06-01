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В Совфеде назвали последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Сенатор Пушков: эмбарго ЕС на российскую нефть не учитывает интересы экономики Европы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя согласование лидерами стран Евросоюза (ЕС) шестого пакета антироссийских санкций, предусматривающего, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России, назвал его последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, Евросоюз будет уходить от поставок российской нефти, «даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности». При этом, считает Пушков, решение блока не учитывает интересы европейской экономики, эти интересы стали «жертвой жесткой политической установки».

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«С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги», — добавил Пушков.

Во вторник, 31 мая, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Вместе с тем Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России. Запрет на закупку нефтепродуктов также отложили, на восемь месяцев. Отмечается, что эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

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Марина Совина
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