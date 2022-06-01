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В Британии заявили о возможности отставки Джонсона из-за пьянства

ES: пьянство премьера Британии Джонсона может повлечь его отставку через вотум недоверия

Фото: Leon Neal / Reuters

«Культура пьянства», которая сложилась во время локдауна на Даунинг-стрит, может стать для премьер-министра Британии Бориса Джонсона причиной вотума недоверия со стороны Консервативной партии Великобритании. О возможности отставки действующего премьера пишет газета Evening Standard (ES).

Джонсон теряет популярность среди сторонников консерваторов и однопартийцев после парламентского доклада о «патигейте» — в ходе незаконных в период пандемии вечеринок премьер и его подчиненные употребляли «чрезмерное количество алкоголя» и проявляли неуважение к обслуживающему персоналу. По оценке обозревателей газеты, это может повлечь серьезные проблемы для консерваторов на будущих выборах.

«Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования», — заявил член палаты Лордов Уильям Хейг.

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Для инициации голосования о вынесении вотума недоверия достаточно 54 заявлений британских депутатов Консервативной партии, на данный момент их всего 17.

Ранее стало известно, что Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство. При этом подавляющая часть кабмина поддерживает премьера в условиях намечающегося мятежа со стороны представителей его партии, которые выступают за отставку Джонсона из-за «патигейта».

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Дмитрий Сотак
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