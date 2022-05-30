Джонсон занял последнее место в рейтинге доверия кабмина Британии

DM: премьер Британии Джонсон занял последнее место в рейтинге популярности министров

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство. Об этом сообщает газета Daily Mail (DM).

На данный момент рейтинг Джонсона перешел от нулевой отметки до отрицательных значений в минус 15 баллов, первую строчку рейтинга занял министр обороны Бен Уоллес — его рейтинг популярности составляет 85 баллов. При этом подавляющая часть кабмина поддерживает премьера в условиях намечающегося мятежа со стороны представителей его партии, которые выступают за отставку Джонсона из-за «Патигейта».

По данным британских соцопросов, падение уровня поддержки Джонсона приведет к крупному поражению Консервативной партии на выборах в парламент. «Наш партийный бренд страдает. Если так будет дальше, то мы проиграем следующие выборы», — заявил консерватор Тобиас Эллвуд.

Ранее стало известно, что по результатам выборов местного уровня Консервативная партия Великобритании потеряла контроль над тремя важными советами Лондона. Согласно частичным результатам подсчета голосов, консерваторы потерпели поражение в совете центрального района Вестминстер, где расположена большая часть правительственных учреждений, включая Минобороны, Минфин и МИД. Отмечается, что контроль над этим советом партия удерживала с 1964 года.