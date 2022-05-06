Партия Джонсона потеряла контроль над важными советами Лондона

Партия премьера Британии Бориса Джонсона утратила контроль над тремя советами Лондона

Консервативная партия Великобритании премьер-министра Бориса Джонсона потеряла контроль над тремя важными советами Лондона, сообщает Reuters.

Выборы в муниципальные, местные и региональные органы самоуправления прошли 5 мая. Согласно частичным результатам подсчета голосов, консерваторы потерпели поражение в совете центрального района Вестминстер, где расположена большая часть правительственных учреждений, включая Минобороны, Минфин и МИД. Отмечается, что контроль над этим советом партия удерживала с 1964 года.

Кроме того, Лейбористская партия — основная оппозиционная сила королевства — оказалась сильнее в лондонских боро Уондсуэрт и Барнет.

Ранее правительство Великобритании завершило внутреннее расследование в отношении Джонсона по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году, которое может привести к его отставке за нарушение коронавирусных ограничений. Отмечалось, что отчет затрагивал и общую деловую культуру в кабмине под руководством премьер-министра.

В свою очередь Джонсон принес «чистосердечные извинения» за нарушение коронавирусных ограничений перед депутатами, однако отказался подавать в отставку. Ряд оппозиционных парламентариев призвали премьера сложить с себя полномочия, но Джонсон их проигнорировал.