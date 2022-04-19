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Джонсон отказался подавать в отставку из-за нарушения коронавирусных ограничений

Премьер Британии Джонсон извинился за «патигейт», но отказался подавать в отставку

Фото: Mihkel Maripuu / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес «чистосердечные извинения» за нарушение коронавирусных ограничений перед депутатами, однако отказался подавать в отставку, сообщает ТАСС.

«12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения. Я использую сегодняшнюю возможность в первый же день [после пасхальных каникул] повторить свое чистосердечное извинение перед Палатой общин», — сказал он.

Ранее стало известно, что британский премьер оплатил штраф, выписанный полицией Лондона по итогам расследования «патигейта». Также отмечалось, что Джонсон «по-своему интерпретирует» события вокруг скандала о нарушении локдауна в 2020-м: он отказывается считать это нарушением санитарных мер.

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13 апреля глава Минюста Великобритании Дэвид Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта». В своем заявлении он написал, что считает действия Бориса Джонсона «несовместимыми с верховенством закона». По словам Вольфсона, подобное поведение не должно оставаться безнаказанным.

«Патигейт» — скандал, разразившийся вокруг премьера Великобритании и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Этот факт вскрылся благодаря журналистскому расследованию, результаты которого были опубликованы в декабре 2021 года.

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Алина Гончарова
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