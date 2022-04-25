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В правительстве Британии завершили внутреннее расследование по делу Джонсона

Times: расследование правительства Британии по делу Джонсона может привести к его отставке

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Правительство Великобритании завершило внутреннее расследование в отношении премьер-министра Бориса Джонсона по делу о вечеринке на Даунинг-стрит, которое может привести к его отставке. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в британском кабинете министров.

Внутреннее расследование курирует второй постоянный секретарь кабмина Великобритании Сью Грей. Высокопоставленные лица в правительстве считают, что результаты расследования о нарушениях Джонсоном режима самоизоляции не оставят другого выбора премьеру, кроме как уйти в отставку.

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Отчет Грей касается не только вечеринок на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году, но и общей деловой культуры в кабмине под руководством Джонсона. Уточняется, что его публикация откладывается, до завершения официального следствия, которое ведет Скотланд-Ярд.

«Отчет Сью вызывает раздражение [в офисе Джонсона]. Это невероятно усложнит жизнь премьер-министру», — сказал высокопоставленный чиновник. «На нее [Сью Грей] оказывается огромное давление», — добавил собеседник The Times.

19 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес «чистосердечные извинения» за нарушение коронавирусных ограничений перед депутатами, однако отказался подавать в отставку. Ряд оппозиционных парламентариев призвали премьера сложить с себя полномочия, но Джонсон их проигнорировал.

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Николай Чигасов
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