Врачи приняли оказавшуюся раком шишку на шее за обычную простуду

Daily Mail: 28-летней девушке из Лондона ошибочно диагностировали простуду вместо рака

28-летней девушке из Лондона по имени Пэрис Уэллс ошибочно диагностировали простуду вместо рака и игнорировали ее жалобы на шишку на шее. Лишь проведенная через месяц МРТ подтвердила, что уплотнившийся бугорок — на самом деле злокачественная опухоль, рассказывает издание Daily Mail.

В начале марта 2022 года Уэллс обнаружила на шее непонятную шишку. Врачи, к которым она обратилась, отказались обследовать ее лично из-за действующих коронавирусных ограничений и предложили получить консультацию по телефону. Вместо этого девушка отправилась в центр неотложной помощи.

Специалисты центра не разглядели ничего, что заставило бы их насторожиться, и приняли припухлость на шее за осложнения после простуды, которой Пэрис болела неделю назад. Обычная простуда может привести к увеличению лимфатических узлов, поскольку организм борется с инфекцией, вызывая появление шишек, уточняют журналисты издания.

Бугор на шее продолжал расти, и в апреле Уэллс попросила свою тетю, рентгенолога из той же больницы, сделать ей компьютерную томографию и МРТ. Полученные результаты показали, что эта шишка — лимфома Ходжкина второй стадии, редкий вид рака, который развивается в лимфатической системе и распространяется по всему организму.

Прежде чем начать курс химиотерапии, девушка решила заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем иметь возможность забеременеть.

«Шишка становилась все больше и тверже, поэтому мне сделали биопсию с МРТ и компьютерной томографией, которые подтвердили, что у меня рак. Только потому, что моя тетя работает в радиологии, она провела мне ультразвуковое сканирование. Благодаря этому мне смогли поставить диагноз в течение четырех недель», — уточнила Уэллс и добавила, что пришла получать результаты с матерью, которая после уточнения диагноза рыдала вместе с ней. Врачи их обнадежили, что этот вид рака излечим.

Лимфома Ходжкина может развиться в любом возрасте, но в основном поражает людей от 20 до 40 лет, а также тех, кому больше 75 лет. Наиболее распространенным симптомом опасного заболевания является безболезненный отек в лимфатическом узле, обычно в области шеи, подмышки или паха. К основным симптомам недуга также относят потерю веса, сильную ночную потливость и постоянный кашель. Три четверти больных этим видом рака живут не менее десяти лет после постановки диагноза.

Ранее у девушки из Медиаполиса, штат Айова, диагностировали редкий вид рака крови после того, как она обнаружила у себя на руках и ногах темные пятна.