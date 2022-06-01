Джонни Депп и Эмбер Херд сделали заявления после оглашения решения суда

Актер Депп и его бывшая жена Херд сделали заявления после оглашения вердикта присяжных

Актер Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Херд сделали заявления после оглашения вердикта суда присяжных. Соответствующие посты появились в их Instagram-аккаунтах (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Ложные, очень серьезные и уголовные обвинения были выдвинуты против меня через средства массовой информации, что вызвало бесконечный шквал ненавистнического контента, хотя никаких обвинений против меня так и не было выдвинуто», — написал актер.

Депп поблагодарил своих поклонников за поддержку. «Я хочу отметить благородную работу судьи, присяжных, сотрудников суда и шерифов, которые пожертвовали своим временем, чтобы добраться до этого момента, а также мою усердную и непоколебимую юридическую команду, которая проделала исключительную работу, помогая мне поделиться правдой. Лучшее еще впереди, и новая глава, наконец, началась», — отметил актер.

При этом Херд в своем заявлении сообщила, что ее разочарование насчет приговора «не передать словами». «Я убита горем, горы улик было достаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти и влиянию моего бывшего мужа», — написала актриса.

Ранее суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа о том, что она была жертвой домашнего насилия. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом Деппа обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждает, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд в свою очередь подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она якобы претерпевала во время брака.