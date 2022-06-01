Убившие пенсионерку выброшенным из окна креслом россияне предстанут перед судом

В Новосибирске осудят двух молодых россиян, убивших пенсионерку скинутым с 7 этажа креслом

В Новосибирске пара молодых россиян предстанет перед судом за случайное убийство пенсионерки сброшенным креслом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Зязева.

19-летний парень признал вину в содеянном, а его 23-летняя подруга отрицает свою причастность. В марте их отправили в СИЗО.

По данным следствия, 3 марта фигуранты находились в съемной квартире на седьмом этаже в доме №3 на улице Вокзальная магистраль. Молодые люди решили избавиться от мебели, выбросив ее из окна, после чего подняли кресло на подоконник комнаты и через открытое окно скинули его вниз к подъезду, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку.

Женщина скончалась на месте. Виновников ее гибели оперативно задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.