Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Убившие пенсионерку выброшенным из окна креслом россияне предстанут перед судом

В Новосибирске осудят двух молодых россиян, убивших пенсионерку скинутым с 7 этажа креслом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске пара молодых россиян предстанет перед судом за случайное убийство пенсионерки сброшенным креслом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Зязева.

19-летний парень признал вину в содеянном, а его 23-летняя подруга отрицает свою причастность. В марте их отправили в СИЗО.

По данным следствия, 3 марта фигуранты находились в съемной квартире на седьмом этаже в доме №3 на улице Вокзальная магистраль. Молодые люди решили избавиться от мебели, выбросив ее из окна, после чего подняли кресло на подоконник комнаты и через открытое окно скинули его вниз к подъезду, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку.

Женщина скончалась на месте. Виновников ее гибели оперативно задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В России создали систему управления доступом со смартфона
Блогерша с двухметровыми волосами назвала способ ускорить их рост
Пушилин опроверг слухи о своем ранении
В Госдуме назвали отстранение сборной России по хоккею выполнением заказа
ВОЗ сообщила о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян в 30 странах
В Херсоне заявили о сбитом «Байрактаре»
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.