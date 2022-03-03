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Пожилую россиянку убило выброшенным из окна креслом

В Новосибирске пенсионерка погибла из-за выброшенного жильцами многоэтажки кресла

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Жительница Новосибирска 1941 года рождения в Новосибирске скончалась после того, как на нее упало кресло, упавшее с седьмого этажа жилого дома. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло в четверг, 3 марта. Тело пожилой россиянки было найдено у подъезда многоэтажного дома в Железнодорожном районе Новосибирска.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что жильцы съемной квартиры, расположенной на седьмом этаже, выбрасывали из окна старую мебель. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой.

От полученных травм жительница Новосибирска скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа. Она поскользнулась, когда мыла оконную раму, зацепилась за кондиционер и 15 минут провисела на нем, пока не приехали спасатели.

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Анна Щербакова
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