Убивших пенсионерку выброшенным из окна креслом россиян арестовали

В Новосибирске суд арестовал двух молодых россиян, которые убили пенсионерку, сбросив из окна кресло. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Железнодорожный суд отправил 19-летнего молодого человека и 23-летнюю девушку на время следствия в СИЗО. Россияне обвиняются по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Следствие установило, что обвиняемые подняли кресло на подоконник комнаты и через открытое окно вытолкнули его вниз, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку.

После того как тело погибшей было найдено у подъезда, полицейские выяснили, что жильцы съемной квартиры, расположенной на седьмом этаже, выбрасывали из окна старую мебель. Их оперативно задержали в рамках возбужденного на тот момент уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).