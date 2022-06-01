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Российский капитан заявил о хранящем тайны ВСУ затопленном корабле

Капитан Дандыкин: поднятие затопленного в Мариуполе корабля «Донбасс» раскроет тайны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о ходе работ по поднятию затопленного украинскими военными в Мариуполе корабля управления ВМС Украины «Донбасс», которые ведут российские специалисты.

По его словам, сейчас водолазы работают над выявлением пробоин у судна для их последующего устранения, насосы откачивают воду. После того, как затопленный корабль будет обследован, будет решен вопрос о способе его подъема со дна. Дандыкин выразил уверенность в том, что у специалистов Черноморского флота России не возникнет особых сложностей с этим, поскольку все необходимое оборудование имеется.

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После поднятия корабля экспертам предстоит выяснить, что на нем было. Капитан выразил уверенность в том, что это «представляет большой интерес», так как позволить раскрыть ряд тайн Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, перечислил Дандыкин, это могут быть шифровальные таблицы, связанные с передачей данных. «Все переговоры записываются, их можно будет расшифровать. Мы многое что находим сейчас. И то, что находим, не нравится Украине и Западу», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что во время боевых действий в Мариуполе украинская армия вывела «Донбасс» из строя и затопила его. Специалисты Черноморского флота начали оценивать возможность подъема корабля. Эксперты продолжают устанавливать причины затопления украинского судна, затем они оценят, можно ли поднять корабль и каким способом, добавили в Минобороны.

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Марина Совина
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