Рогозин высказался о планах Шольца создать самую большую армию в Европе

Глава «Роскосмоса» Рогозин раскритиковал планы Шольца создать самую большую армию в Европе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении создать «крупнейшую традиционную армию в Европе», увеличив ее наступательный потенциал. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам главы госкорпорации, милитаристские планы Шольца напомнили ему времена, когда предки немецкого канцлера мечтали покорить не только Европу, но и Россию.

«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — написал Рогозин. К своему сообщению он прикрепил архивные кадры, на которых тысячи немецких военнопленных идут по Москве под конвоем красноармейцев.

Ранее Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. «Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — заявил Шольц. По словам канцлера, Берлин активно помогал Киеву поставками оружия и планирует не прекращать подобную практику в ближайшем будущем.