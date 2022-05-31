Канцлер ФРГ Шольц заявил, что бундесвер станет самой большой армией в Европе среди НАТО

В ФРГ вскоре появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. О создании военной мощи бундесвера пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — заявил Шольц. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность ФРГ и союзников по оборонному блоку. По словам канцлера, Берлин активно помогал Киеву поставками оружия и планируют не прекращать подобную практику в ближайшем будущем.

Шольц также отметил, что масштабная поддержка Киева в военном отношении привела к тому, что запасы исправной военной техники в ФРГ уже исчерпаны, и это ставит под угрозу европейскую безопасность.

Ранее бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман заявил, что Германия ответственна за провалы украинской армии. Он допустил, что Берлин уже не столь положительно относится к идее вооружать Украину, и ищет для этого отговорки, одной из которых является якобы необходимость починить технику перед отправкой.

